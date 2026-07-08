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„Ging, wie sie lebte“

Jennifer Grey trauert um „mutige“ Mutter Jo Wilder

Society International
08.07.2026 14:37
(Bild: Krone-Collage/APA/AFP/Michael Tran, www.instagram.com/jennifergrey)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Jennifer Greys „mutige“ Mutter Jo Wilder ist nur eine Woche nach ihrer Lungenkrebsdiagnose gestorben. Die „Dirty Dancing“-Schauspielerin verabschiedete sich auf Instagram mit bewegenden Worten von ihrer Mutter, die am 4. Juli im Alter von 94 Jahren verstarb.

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Jennifer erklärte, dass die Diagnose nur wenige Tage zuvor gestellt worden sei und ihre Mutter „zu ihren eigenen Bedingungen“ Abschied genommen habe.

Entscheidung für Würde statt Angst
Die 66-Jährige schrieb: „Meine Mutter, Jo Wilder, ist am 4. Juli im Alter von 94 Jahren gestorben, nach ihrer eigenen Entscheidung und zu ihren eigenen Bedingungen, genauso, wie sie gelebt hat. Eine Woche zuvor hatte sie erfahren, dass sie Lungenkrebs hat. Ganz so, wie sie war, entschied sie sich für Würde statt Angst. Sie wusste, dass es keine Tragödie ist, diese Welt in Würde zu verlassen, sondern ein Privileg.“

„Sie war mutig und tiefgründig“
Über ihre Mutter schrieb Jennifer weiter: „Sie war wunderschön und unglaublich talentiert, als junge Frau eine vielversprechende Schauspielerin auf den New Yorker Bühnen.“

Zum Abschluss ihres Nachrufs schrieb Jennifer: „Sie war mutig und tiefgründig. Ich liebe dich, Mom. Danke, dass du mir gezeigt hast, wie man alles mit Würde meistert – sogar das.“

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Der familiäre Schicksalsschlag folgte kurz nachdem Jennifer Grey selbst offen über ihre Gesundheit gesprochen hatte. Sie machte bekannt, dass sie in der Vergangenheit an Schilddrüsenkrebs erkrankt war und zudem wiederholt unklare Ergebnisse bei Mammografien erhalten hatte. Erst im vergangenen Monat erzählte sie ihren Instagram-Followern, dass sie sich für ihre eigene Beruhigung einer Ganzkörper-MRT-Untersuchung unterziehen werde.

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