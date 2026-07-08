Jennifer Grey trauert um „mutige“ Mutter Jo Wilder

Entscheidung für Würde statt Angst

Die 66-Jährige schrieb: „Meine Mutter, Jo Wilder, ist am 4. Juli im Alter von 94 Jahren gestorben, nach ihrer eigenen Entscheidung und zu ihren eigenen Bedingungen, genauso, wie sie gelebt hat. Eine Woche zuvor hatte sie erfahren, dass sie Lungenkrebs hat. Ganz so, wie sie war, entschied sie sich für Würde statt Angst. Sie wusste, dass es keine Tragödie ist, diese Welt in Würde zu verlassen, sondern ein Privileg.“