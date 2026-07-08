„Wieder einmal wendet uns Gott den Rücken zu“

Historische Chance verpasst

Für das Team rund um Bayern-Star Luis Diaz bleiben nur Tränen. Der Traum von der großen WM-Überraschung ist schon wieder ausgeträumt und in der Heimat wird mitgelitten. „Wieder einmal wendet uns der Gott den Rücken zu. Wie schon bei der WM 2018 in Russland besiegelten die Elfmeter erneut das Schicksal und machten eine Leistung zunichte, die auf dem besten Weg war, Geschichte zu schreiben“, schreibt etwa „El Tiempo“.