Onlinebetrüger stellen Falle mit Fake-Klimageräten

Vielmehr verfügen die Produkte lediglich über einfache Akku-Ventilatoren oder Mini-Luftkühler mit geringer Wirkung. „Manche Geräte können mit Wasser oder Eiswürfeln befüllt werden. Dadurch kann sich die Luft unmittelbar vor dem Gerät zwar etwas kühler anfühlen, einen ganzen Raum können solche Geräte jedoch nicht wirksam herunterkühlen“, betonte AK-Konsumentenschützerin Bettina Pichler.