Ramazzotti: Duett mit Aurora rührt ganz Italien

Zu Beginn des Konzerts verfolgte Aurora Ramazzotti die Show zunächst aus dem Publikum. Später holte ihr Vater sie überraschend auf die Bühne, wo beide das nach ihr benannte Lied sangen. Der gemeinsame Auftritt wurde von herzlichen Umarmungen begleitet. Das Lied erschien 1996 auf dem Erfolgsalbum „Dove c‘è musica“ und ist eine der bekanntesten Balladen Ramazzottis. Nach der Veröffentlichung wurde Aurora einer der beliebtesten Mädchennamen in Italien.