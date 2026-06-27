Wie mobile Klimageräte zur Todesfalle werden

Abgase ziehen nicht ab

Denn die Klimaanlage leitet warme Raumluft ins Freie, dadurch kann in der Wohnung Unterdruck entstehen. Fryn: „Das kann dazu führen, dass Abgase der Therme nicht durch den Rauchfang abgeleitet werden, sondern in der Wohnung bleiben.“ Die Folgen: Kopfschmerzen und Schwindel bis zu Bewusstlosigkeit und sogar Tod.