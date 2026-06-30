Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Schweres Versäumnis“

Geplantes Klimaschutzgesetz verzögert sich weiter

Innenpolitik
30.06.2026 17:01
SPÖ, Grüne und Umweltschutzorganisationen haben die Verzögerung des Klimaschutzgesetzes ...
SPÖ, Grüne und Umweltschutzorganisationen haben die Verzögerung des Klimaschutzgesetzes kritisiert. Aktuell wird jede Woche verhandelt (Symbolbild).(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das lange geplante Klimaschutzgesetz für Österreich verzögert sich weiter. „Ich dachte, es gibt eine raschere Umsetzung, aber die Positionen liegen doch weiter auseinander“, sagte der zuständige Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) am Dienstag. Derzeit gebe es wöchentliche Verhandlungen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Im aktuellen Gesetzesentwurf stehe das Ziel der Klimaneutralität mit 2040, sagte der Minister. Im Frühling hatten die Koalitionspartner diesbezüglich noch Verhandlungsbedarf geortet. Damals hatten NEOS-Klimasprecher Michael Bernhard und SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr kritisiert, dass der Entwurf erst ab 2050 Klimaneutralität vorsehe. Zudem gebe es zu wenig Verbindlichkeit für die verschiedenen Sektoren und zu wenig wirksame Automatismen, falls die Klimaziele verfehlt würden.

Laut Totschnig muss bei den Verhandlungen jetzt auf wirtschaftliche Entwicklungen und die finanziellen Rahmenbedingungen geachtet werden. Man werde jedenfalls einen Klimafahrplan mit entsprechenden Maßnahmen entwickeln, das stehe auch so im Regierungsprogramm. Man werde auch außerhalb des Klimaschutzgesetzes handeln.

Umweltminister Norbert Totschnig hätte sich selbst gedacht, dass das Klimaschutzgesetz rascher ...
Umweltminister Norbert Totschnig hätte sich selbst gedacht, dass das Klimaschutzgesetz rascher umgesetzt wird.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

„Extremwetterereignisse häufiger“
Zur aktuellen Hitzewelle in Österreich sagte Totschnig, dass derartige Extremwetterereignisse immer häufiger würden. „Wir erleben derzeit Temperaturen, die viele Menschen im Land belasten (...). Besonders wichtig sind Investitionen in die thermische Sanierung von Gebäuden, eine sichere Trinkwasserversorgung, Beschattung und Begrünung sowie kühlende Wasserflächen und Hitzeaktionspläne auf Gemeindeebene“, sagte der Minister weiter. Sein Ministerium setze seit Jahren Schritte, um sich an den Klimawandel anzupassen.

Der SPÖ, den Grünen und Umweltschutzorganisationen dürften diese allerdings nicht weit genug gehen. Grünen-Chefin Leonore Gewessler kritisierte die Regierung am Dienstag für ihre Untätigkeit bei Hitze- und Klimaschutz und SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr sagte, dass die Klimakrise längst in Österreich angekommen sei. Das Klimagesetz müsse seinen Namen auch verdienen.

Lesen Sie auch:
Leonore Gewessler (Grüne) hat der Bundesregierung vorgeworfen, zu wenig beim Hitze- und ...
„Ich bin haaß“
Hitze: Grüne kritisieren Untätigkeit der Regierung
30.06.2026
„Milliardenrisiko“
NGO kritisiert Österreichs Klimapolitik scharf
25.02.2026
Wenig Konkretes
Das steht (nicht) im neuen Klimaschutzgesetz
15.07.2025

„Verantwortung und Konsequenzen“
Die Umweltschutzorganisation WWF sprach von einem „schweren Versäumnis“ der Regierung. „Österreich braucht dringend ein Klimaschutzgesetz mit verbindlichen Reduktionspfaden, klarer Verantwortung und automatischen Konsequenzen, wenn Ziele verfehlt werden. Ohne Kurskorrektur wird Österreich die EU-Klimaziele 2030 krachend verfehlen, von der versprochenen Klimaneutralität 2040 ganz zu schweigen“, sagte Reinhard Uhrig vom WWF.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
30.06.2026 17:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Diese Politiker bekommen monatlich mehr als 22. 000 Euro.
Mehr als 22.000 Euro
FPÖ hat die meisten Topverdiener im Nationalrat
Hatte 2,48 Promille
Norbert Hofer bleibt trotz Alkofahrt im Landtag
Es war ein für alle Beteiligten psychisch extrem fordernder Einsatz. 
Auch Bekannter tot
Vater mit seinem Sohn unter Wasserfall ertrunken
Selbst in der Nacht gab es keine Abkühlung: Mit einem Tiefstwert von 27,5 Grad wurde in ...
Nächster Rekord
27,5 Grad als Tiefstwert: Auch das gab‘s noch nie!
In Deutschland wurde ein neuer Hitzenachtrekord aufgestellt und brachte Menschen in Ostsachsen ...
Europa schwitzt
41,7 Grad: In Deutschland purzeln die Hitzerekorde
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
274.287 mal gelesen
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
187.997 mal gelesen
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Auch Algerien ärgerte sich über Mahrez‘ Treffer
159.105 mal gelesen
Für sein spätes Tor musste sich Riyad Mahrez (l.) auch von den eigenen Mitspielern etwas ...
Steiermark
KPÖ-Triumph in Graz: Mit 36 Prozent haushoch voran
2227 mal kommentiert
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
1294 mal kommentiert
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Burgenland
Hofer drohen jetzt ernste persönliche Konsequenzen
1273 mal kommentiert
Hofer ist ein leidenschaftlicher Pilot.
Mehr Innenpolitik
„Schweres Versäumnis“
Geplantes Klimaschutzgesetz verzögert sich weiter
Niederlage für Trump
US-Staatsbürgerschaft bei Geburt in den USA bleibt
Auf ärztlichen Rat
Darum bleibt Doskozil dem U-Ausschuss vorerst fern
Panik in Hauptstadt
Horror-Schlangen: Moskauer betteln um Benzin
Front wächst
Sommerferien ab Mitte Juni? Polit-Plan gegen Hitze
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf