Geplantes Klimaschutzgesetz verzögert sich weiter

„Extremwetterereignisse häufiger“

Zur aktuellen Hitzewelle in Österreich sagte Totschnig, dass derartige Extremwetterereignisse immer häufiger würden. „Wir erleben derzeit Temperaturen, die viele Menschen im Land belasten (...). Besonders wichtig sind Investitionen in die thermische Sanierung von Gebäuden, eine sichere Trinkwasserversorgung, Beschattung und Begrünung sowie kühlende Wasserflächen und Hitzeaktionspläne auf Gemeindeebene“, sagte der Minister weiter. Sein Ministerium setze seit Jahren Schritte, um sich an den Klimawandel anzupassen.