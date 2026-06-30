Babler nennt Alaba, Laimer und Co. „Spielerinnen“

Die vielen Stunden Reisestrapazen hätten sich jedenfalls ausgezahlt, um bei den „Spielerinnen“ zu sein, meinte der Sportminister. Tatsächlich war Babler in dieser Funktion vorige Woche im Camp des ÖFB-Nationalteams zu Besuch gewesen. Am Tag nach dem Auftaktsieg Österreichs gegen Jordanien stattete er Alaba und Co. einen Besuch ab.