Lenkerin (55) nach Überschlag in Pkw gefangen

Ein Reifenplatzer auf der Rheintalautobahn bei Klaus (Vorarlberg) hatte am Donnerstagmorgen dramatische Folgen. Eine 55-jährige Frau überschlug sich mit ihrem Auto und wurde im Wrack eingeklemmt. Die Feuerwehr musste sie mit schwerem Gerät befreien. Es kam zu einem massiven Stau im Frühverkehr.
Die 55-Jährige war gegen 7.20 Uhr auf der A14 in Fahrtrichtung Feldkirch unterwegs, als kurz nach der Auffahrt Klaus ein Reifen an ihrem Fahrzeug platzte. In weiterer Folge verlor die Frau auf der Überholspur die Kontrolle über ihr Auto. Der Wagen schleuderte über alle Fahrstreifen, überschlug sich und kam auf dem Pannenstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand.
Befreiung mit Bergeschere
Die alarmierte Feuerwehr Götzis musste die verunfallte Lenkerin, die in ihrem Auto eingeschlossen war, mit der Bergeschere aus dem stark beschädigten Fahrzeug schneiden. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde die Frau mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Feldkirch eingeliefert.
Während des Einsatzes, bei dem auch ein Sichtschutz aufgestellt wurde, konnte der Verkehr nur einspurig an der Unfallstelle vorbeifließen. Es bildete sich ein kilometerlanger Rückstau, der beinahe bis Hohenems reichte.
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