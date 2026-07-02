Lenkerin (55) nach Überschlag in Pkw gefangen

Die 55-Jährige war gegen 7.20 Uhr auf der A14 in Fahrtrichtung Feldkirch unterwegs, als kurz nach der Auffahrt Klaus ein Reifen an ihrem Fahrzeug platzte. In weiterer Folge verlor die Frau auf der Überholspur die Kontrolle über ihr Auto. Der Wagen schleuderte über alle Fahrstreifen, überschlug sich und kam auf dem Pannenstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand.