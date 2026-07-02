Deutschland dreht für Entlastung an Reichensteuer

600 Euro pro Haushalt

Gelten sollen die Änderungen ab 1. Jänner 2027. In voller Wirkung ab 2028 könne eine berufstätige Familie mit zwei Kindern und einem zu versteuernden Gesamteinkommen von 60.000 Euro gegenüber heute um mehr als 600 Euro jährlich entlastet werden, so die Koalition. Erzielt soll die Entlastungswirkung unter anderem durch eine Anhebung des Grundfreibetrages, einer Anhebung des Kinderfreibetrages und einer Erhöhung des Kindergeldes.