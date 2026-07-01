Pflegerin findet Pensionistin tot in Blutlache

Einen schrecklichen Fund machte eine Pflegekraft in einem Einfamilienhaus in Niederösterreich. Sie fand eine Frau (70) regungslos in einer Blutlache. Ein Fremdverschulden kann aktuell noch nicht ausgeschlossen werden.
Mittwochvormittag wurde die 70-Jährige von der Pflegekraft in deren Haus in Weigelsdorf im Bezirk Baden entdeckt. Die Zeugin verständigte sofort die Einsatzkräfte. Die Auffindungsumstände und Blutspuren ließen bei der Polizei die Alarmglocken schrillen. Das Landeskriminalamt wurde eingeschaltet.
Zwar könnte die Pflegebedürftige gestürzt sein und dabei tödliche Verletzungen erlitten haben, ermittelt wird derzeit aber in alle Richtungen. Ein Fremdverschulden kann also aktuell noch nicht ausgeschlossen werden.
Keine Hinweise auf Einbruch
Hinweise auf einen Einbruch soll es allerdings keine geben. Die genaue Todesursache wird nun eine Obduktion klären.
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