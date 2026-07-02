Dornauer zettelt heikle Postenschacher-Debatte an

LH Mattle: „Das ist eine Unterstellung“

Für den Job in der Bildungsdirektion habe es acht BewerberInnen gegeben, bei den Tirol Kliniken 44. „Glauben Sie wirklich, dass das alles ÖVPler waren?“, fragte Mattle hörbar verärgert. „Das ist eine Unterstellung, das ist unfair gegenüber hoch qualifizierten Damen und Herren.“ Es gebe keine Besetzung ohne entsprechende Ausschreibung. „Wenn Sie sich ein Bewerbungsverfahren anschauen, so wissen Sie selbst ganz genau, dass diese Formulierungen äußerst exakt und äußerst transparent sind.“ Die Diskussion tue ihm „im Herzen weh“.