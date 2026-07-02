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Babybauch in Rot!

Anne Hathaway zeigt stolz ihr kugelrundes Glück

Society International
02.07.2026 09:46
Anne Hathaway präsentierte jetzt zum ersten Mal stolz ihren Babybauch.
Anne Hathaway präsentierte jetzt zum ersten Mal stolz ihren Babybauch.(Bild: Krone-Collage/PPS/www.PPS.at)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Erst vor einer Woche hat Anne Hathaway mit ihren Fans ein süßes Geheimnis geteilt: Sie wird wieder Mama! Jetzt präsentierte die „Der Teufel trägt Prada“-Schauspielerin erstmals bei einem Auftritt ihr kugelrundes Glück.

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Das Versteckspiel hat ein Ende! Rund eine Woche, nachdem Hathaway auf Instagram die Baby-Bombe hatte platzen lassen, präsentierte die Schauspielerin in aller Öffentlichkeit und voller Stolz ihr mittlerweile schon recht stattliches Bäuchlein.

Babybauch in Szene gesetzt
Und das in einer echten Signalfarbe! Denn die 43-Jährige erschien in einem knallrote Kombination aus Top mit Faltensaum und weiter Hose. Das Outfit lag um die Körpermitte eng an und setzte daher die Rundung der Schauspielerin einfach perfekt in Szene.

Anne Hathaway setzte auf einen knallroten Look, mit dem sie ihren Babybauch perfekt in Szene ...
Anne Hathaway setzte auf einen knallroten Look, mit dem sie ihren Babybauch perfekt in Szene setzte.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Dazu kombinierte Hathaway – ganz im Stile von „Der Teufel trägt Prada“ – rote Sandaletten, die unter dem Saum hervorblitzten. Den roten Blazer trug die Schauspielerin lässig in der Hand, Goldschmuck und eine Sonnenbrille gaben dem Style schließlich das gewisse Etwas.

Das schönste Accessoire war aber ohnehin das strahlende Lächeln der Hollywood-Beauty!

Das Outfit peppte Hathaway mit Goldschmuck und Sonnenbrille auf.
Das Outfit peppte Hathaway mit Goldschmuck und Sonnenbrille auf.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Das schönste Accessoire war aber ihr strahlendes Lächeln!
Das schönste Accessoire war aber ihr strahlendes Lächeln!(Bild: PPS/www.PPS.at)

Doch das war nicht der einzige Wow-Look, in dem Hathaway ihr Baby-Glück zur Schau stellte. Auch in einem goldgelben, schulterfreien Samtkleid und goldenen Sandaletten machte die Schauspielerin einfach eine tolle Figur!

Auch im goldgelben Samtkleid machte die Schauspielerin eine tolle Figur!
Auch im goldgelben Samtkleid machte die Schauspielerin eine tolle Figur!(Bild: PPS/www.PPS.at)

Privat und beruflich im Höhenflug
Für Anne Hathaway und ihren Ehemann Adam Shulman ist es das dritte gemeinsame Kind. Das Paar, das seit 2008 liiert und seit 2012 verheiratet ist, hat schon zwei Söhne: Jonathan (10) und Jack (6). Ob sich die zwei derzeit auf ein Brüderchen oder ein Schwesterchen freuen, das hielt Hathaway bislang aber geheim.

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Für Hathaway läuft es derzeit aber nicht nur privat, sondern auch beruflich ausgezeichnet. Nach dem Erfolg mit „Der Teufel trägt Prada 2“ stellt sie aktuell ihren neuen Film „The Odyssey“, in dem unter anderem auch Matt Damon, Charlize Theron, Zendaya und Robert Pattinson zu sehen sein werden, vor.

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