Anne Hathaway zeigt stolz ihr kugelrundes Glück

Privat und beruflich im Höhenflug

Für Anne Hathaway und ihren Ehemann Adam Shulman ist es das dritte gemeinsame Kind. Das Paar, das seit 2008 liiert und seit 2012 verheiratet ist, hat schon zwei Söhne: Jonathan (10) und Jack (6). Ob sich die zwei derzeit auf ein Brüderchen oder ein Schwesterchen freuen, das hielt Hathaway bislang aber geheim.