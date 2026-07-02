„Liebe Deutsche“: Touristiker setzen Nadelstiche

Weiter Warten auf den fünften WM-Titel heißt es für die deutsche Nationalmannschaft nach dem tragischen Aus im Elfmeterschießen gegen Paraguay – und auch für die Niederländer war schon im Sechzehntelfinale Endstation. Die Tiroler Urlaubsregion „Zillertal Arena“ nutzt das Scheitern der großen Fußballnationen und wirbt nun mit frechen Sprüchen ...
Bei den Deutschen läuft es bei Fußball-Großereignissen einfach nicht mehr rund. Zwölf Jahre liegt der letzte WM-Titelgewinn (Brasilien 2014, Anm.) inzwischen zurück. Nach dem tragischen Aus im Elfmeterschießen im Sechzehntelfinale gegen Paraguay wird die Wartezeit auf Titel Nummer fünf jetzt noch einmal um mindestens vier Jahre verlängert.
Frühe Heimreise auch für Holländer
Nicht viel besser erging es den Niederländern. Auch für das Oranje-Team war im Sechszehntelfinale bereits Schluss. Die „Elftal“ musste sich im brisanten Duell mit Marokko ebenfalls im Elfmeterschießen geschlagen geben.
Zwei Fußballnationen in Schockstarre. Die Tourismusregion „Zillertal Arena“ in Tirol will sich das frühe Ausscheiden der beiden Top-Teams jetzt zunutze machen und wirbt mit frechen Sprüchen auf den Social-Media-Kanälen.
„Jetzt habt ihr endlich wieder Zeit ...“
„Liebe Gäste aus Deutschland und den Niederlanden“, beginnt ein Posting auf Facebook. Mit dem Nachsatz: „Jetzt habt ihr endlich wieder Zeit für das wirklich Wichtige.“
Und dann folgen Bilder mit idyllischen Motiven aus der Zillertaler Bergwelt – garniert mit frechen Sprüchen wie:
„Geniale Werbung! Absolut klasse“
Böse sind die Sprüche freilich nicht gemeint. Und so werden sie im Netz auch nicht aufgefasst. Ganz im Gegenteil: Die Werbung kommt im Internet sowohl bei deutschen als auch niederländischen Gästen gut an.
Wir kommen am 11.07. und drücken dann unseren österreichischen Freunden im Endspiel die Daumen.
Ein User auf Facebook
Auf Facebook hieß es etwa: „Jetzt haben wir Zeit, um EUCH die Daumen zu drücken!!“; „Geniale Werbung! Absolut klasse!!!“; „Überredet! Kommen dann am Samstag“; „Daumen hoch für die Werbung. Wir sehen uns in 2 Wochen.“
Ein Deutscher meint sogar voller Euphorie: „Wir kommen am 11.07. und drücken dann unseren österreichischen Freunden im Endspiel die Daumen.“
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