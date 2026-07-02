„Liebe Deutsche“: Touristiker setzen Nadelstiche

Bei den Deutschen läuft es bei Fußball-Großereignissen einfach nicht mehr rund. Zwölf Jahre liegt der letzte WM-Titelgewinn (Brasilien 2014, Anm.) inzwischen zurück. Nach dem tragischen Aus im Elfmeterschießen im Sechzehntelfinale gegen Paraguay wird die Wartezeit auf Titel Nummer fünf jetzt noch einmal um mindestens vier Jahre verlängert.