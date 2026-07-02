Mädchen in Supermarkt belästigt und genötigt

Ein absolutes Albtraumszenario für Eltern und ihre Töchter ist im Wiener Bezirk Favoriten zur Realität geworden: Der kleine Supermarkt ums Eck der Schule wurde zum Tatort. Ein Mitarbeiter soll drei Mädchen sexuell belästigt und genötigt haben. Der Mann befindet sich auf freiem Fuß.
Der Supermarkt in Favoriten befindet sich in der Nähe einer Schule. Kinder und Jugendliche gehen dort täglich ein und aus. Ein Mitarbeiter dürfte diese Situation schamlos ausgenutzt haben. Gleich drei Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren soll er seit 2025 zu nahe gekommen sein. Deutlich zu nahe.
Dem Mann wird sexuelle Belästigung, Nötigung und Körperverletzung vorgeworfen.
Philipp Haßlinger, Pressesprecher LPD Wien
„Dem Mann wird sexuelle Belästigung, Nötigung und Körperverletzung vorgeworfen“, so Philipp Haßlinger, Pressesprecher der Landespolizeidirektion Wien. Die Vorwürfe sind ernst, allerdings bislang nicht schwer genug für eine Festnahme. „Der Verdächtige befindet sich auf freiem Fuß, die Ermittlungen laufen“, so der Sprecher.
Verdächtiger in anderem Supermarkt tätig
Brisant: Laut „Krone“-Informationen soll der Verdächtige nun in einem Supermarkt in Simmering arbeiten. „Von dort wurden uns aktuell keine Vorkommnisse gemeldet“, heißt es aus der LPD.
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