Mädchen in Supermarkt belästigt und genötigt

Der Supermarkt in Favoriten befindet sich in der Nähe einer Schule. Kinder und Jugendliche gehen dort täglich ein und aus. Ein Mitarbeiter dürfte diese Situation schamlos ausgenutzt haben. Gleich drei Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren soll er seit 2025 zu nahe gekommen sein. Deutlich zu nahe.