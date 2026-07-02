Wolf zum neuen Tiroler Landtagspräsidenten gewählt

Unterstützung auch aus der Opposition

Im Vorfeld hatten auch die Oppositionsparteien FPÖ und NEOS angekündigt, für Wolf zu stimmen. Die beiden Fraktionen stellen zusammen neun Abgeordnete. Somit votierten auch noch zwei weitere Landtagsabgeordnete aus den Reihen von Liste Fritz und Grünen oder der freie Abgeordnete Georg Dornauer für den nunmehr ehemaligen schwarzen Klubobmann.