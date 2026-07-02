Wolf zum neuen Tiroler Landtagspräsidenten gewählt

Der bisherige ÖVP-Klubobmann Jakob Wolf ist Donnerstagvormittag bei der Sitzung des Tiroler Landtags zum neuen Landtagspräsidenten gewählt worden. Wolf folgt auf Sonja Ledl-Rossmann (ÖVP), die sich überraschend aus der Politik zurückgezogen hatte.
Für den 59-jährigen Ötztaler votierten in einer geheimen Abstimmung 32 der 36 Abgeordneten, vier stimmten mit Nein. Die ÖVP/SPÖ-Koalition verfügt über 21 Mandatare.
Unterstützung auch aus der Opposition
Im Vorfeld hatten auch die Oppositionsparteien FPÖ und NEOS angekündigt, für Wolf zu stimmen. Die beiden Fraktionen stellen zusammen neun Abgeordnete. Somit votierten auch noch zwei weitere Landtagsabgeordnete aus den Reihen von Liste Fritz und Grünen oder der freie Abgeordnete Georg Dornauer für den nunmehr ehemaligen schwarzen Klubobmann.
Wolfs Stellvertreter bleiben Dominik Mainusch (ÖVP) und Elisabeth Blanik (SPÖ). Neu im Landtag ist Florian Klotz. Der studierte Energiewirt aus Holzgau (Bezirk Reutte) rückt für Sonja Ledl-Rossmann ins Hohe Haus nach.
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