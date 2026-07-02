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Rettung aus der Donau

Bei Unwetter gekentert: Kinder aus Wasser gerettet

Niederösterreich
02.07.2026 09:38
Eine Gruppe von Kajakfahrern war durch ein Unwetter in Not geraten. Ein Boot kenterte.
Eine Gruppe von Kajakfahrern war durch ein Unwetter in Not geraten. Ein Boot kenterte.(Bild: FF Ybbs an der Donau)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Dramatischer Einsatz in Ybbs an der Donau in Niederösterreich: Eine Gruppe Kajakfahrer war aufgrund einer Unwetterfront in Not geraten. Ein Boot war gekentert, acht Personen – darunter zwei Kinder – mussten aus dem Wasser gerettet werden. 

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Dramatische Szenen Mittwochnachmittag bei Ybbs an der Donau: Gegen 15.45 Uhr ging ein Notruf über eine im Wasser treibende Person im Bereich der Schleuse bei den Einsatzkräften ein. Die Feuerwehr rückte umgehend aus. Vor Ort angekommen, zeigte sich dann das ganze Ausmaß: Eine größere Gruppe von Kajak- und Ruderbootfahrern war aufgrund eines Unwetters in Not geraten. Ein Boot war dabei gekentert, acht Personen – darunter zwei Kinder – trieben im Wasser. 

Das gekenterte Boot wurde von der Feuerwehr geborgen.
Das gekenterte Boot wurde von der Feuerwehr geborgen.(Bild: FF Ybbs an der Donau)
Die Gruppe war im Bereich der Schleuse bei Ybbs an der Donau in Not geraten.
Die Gruppe war im Bereich der Schleuse bei Ybbs an der Donau in Not geraten.(Bild: FF Ybbs an der Donau)

Rettungskräfte rückten mit Booten an
Mit gleich mehreren Booten gelang es der Feuerwehr rasch, alle Personen aus den Fluten zu retten. Sie wurden vor Ort erstversorgt. Anschließend wurde die Gruppe noch von den Kameraden durch die Schleuse bis nach Ybbs begleitet und dort an Land gebracht. Insgesamt standen vier Feuerwehren sowie die Schleusenaufsicht und die Schifffahrtsaufsicht im Einsatz. 

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