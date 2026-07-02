Bei Unwetter gekentert: Kinder aus Wasser gerettet

Dramatische Szenen Mittwochnachmittag bei Ybbs an der Donau: Gegen 15.45 Uhr ging ein Notruf über eine im Wasser treibende Person im Bereich der Schleuse bei den Einsatzkräften ein. Die Feuerwehr rückte umgehend aus. Vor Ort angekommen, zeigte sich dann das ganze Ausmaß: Eine größere Gruppe von Kajak- und Ruderbootfahrern war aufgrund eines Unwetters in Not geraten. Ein Boot war dabei gekentert, acht Personen – darunter zwei Kinder – trieben im Wasser.