Hitze und Dürre setzen Österreichs Marillen zu

Produktionskosten hoch

Ein Problem für die Landwirtschaft sind laut Moosbrugger aktuell auch die hohen Produktionskosten, „insbesondere für Dünger, Energie, Treibstoffe, et cetera“. Für viele Betriebe werde es immer schwieriger, kostendeckend zu wirtschaften und notwendige Investitionen zu tätigen. Er empfahl eine gute Planung in der Frage, „welche Kulturen“ angebaut werden sollen, und sich weiterzuentwickeln, um Stabilität zu bekommen. Von der Politik fordert der Landwirtschaftskammer-Präsident unter anderem wirksame Importkontrollen bei Agrarerzeugnissen. „Was man bei uns in der Produktion, in der Tierhaltung nicht will, das darf nicht importiert werden“, sagte er.