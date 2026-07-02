Protest! WM-Profi tritt aus Nationalteam zurück

Solange der aktuelle Trainerstab im Amt bleibt, werde er kein Spiel für Senegals Nationalmannschaft bestreiten, erklärte Pape Gueye nach dem bitteren Sechzehntelfinal-Aus gegen Belgien. Das Band zwischen dem Mittelfeldspieler und Teamchef Pape Thiaw ist wohl endgültig zerschnitten ...
„Ich werde noch einmal zurückkommen, um ein paar Worte zu dem Aus zu sagen, aber ich möchte heute schon ankündigen, dass ich, solange dieser Trainerstab im Amt ist, eine Pause bei der Nationalmannschaft einlegen werde“, erklärte Gueye unmittelbar nach dem 2:3 gegen Belgien in seiner Instagram-Story.
Senegals Nationalmannschaft befand sich auf dem besten Weg, ins Achtelfinale der WM einzuziehen, als Thiaw Gueye in der 66. Minute vom Platz nahm, führten die „Löwen der Teranga“ 2:0.
Spiel gedreht
Wie gewonnen, so zerronnen – Romelu Lukaku (86.) und Youri Tielemans (89.) schossen die Belgier noch spät in die Verlängerung, wo Tielemans in der 125. Minute Belgiens Aufstieg und somit Senegals Heimreise fixierte.
Gueye ist überzeugt: Wäre er im Spiel geblieben, würde der Senegal anstelle von Belgien kommenden Dienstag auf die USA treffen. „Ich war körperlich in guter Form, aber letztlich trifft der Trainer die Entscheidungen ... Das respektieren wir“, meinte der Villarreal-Profi nach Schlusspfiff, um wenige Stunden später dann doch noch einmal gegen seinen Trainer zu wettern.
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