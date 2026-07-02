„Eingezogener Schwanz“: Heftige Kritik an Tuchel

Der knappe 2:1-Erfolg gegen DR Kongo sorgt auf der Insel für heftige Diskussionen. Der britische „Mirror“ teilt besonders gegen Trainer Thomas Tuchel aus. Journalist Ryan Taylor wirft dem Deutschen vor, das Chaos seiner Mannschaft selbst verursacht zu haben und es erst dank der Trinkpausen wieder in den Griff bekommen zu haben. „Diese mitreißende Achterbahnfahrt in Atlanta muss Tuchel als der Weckruf dienen, den er brauchte, denn seine Loyalität gegenüber bestimmten Spielern und Spielkombinationen hätte die ‘Three Lions‘ beinahe nach Hause geschickt“, heißt es in dem Bericht.