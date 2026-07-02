Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Engländer teilen aus

„Eingezogener Schwanz“: Heftige Kritik an Tuchel

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
02.07.2026 09:22
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Teamchef Thomas Tuchel steht mit England im WM-Achtelfinale und muss sich trotzdem eine Menge Kritik anhören. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der knappe 2:1-Erfolg gegen DR Kongo sorgt auf der Insel für heftige Diskussionen. Der britische „Mirror“ teilt besonders gegen Trainer Thomas Tuchel aus. Journalist Ryan Taylor wirft dem Deutschen vor, das Chaos seiner Mannschaft selbst verursacht zu haben und es erst dank der Trinkpausen wieder in den Griff bekommen zu haben. „Diese mitreißende Achterbahnfahrt in Atlanta muss Tuchel als der Weckruf dienen, den er brauchte, denn seine Loyalität gegenüber bestimmten Spielern und Spielkombinationen hätte die ‘Three Lions‘ beinahe nach Hause geschickt“, heißt es in dem Bericht.

England-Teamchef Thomas Tuchel
England-Teamchef Thomas Tuchel(Bild: AFP/RICHARD PELHAM)

„Eingezogener Schwanz“
Mit Blick auf das Achtelfinale gegen Gastgeber Mexiko warnt der „Mirror“: „Sie müssen nun jeden noch so kleinen Vorteil nutzen, der in ihrer Macht steht, wenn sie Mexiko besiegen wollen. Wenn sie so spielen wie in den ersten 75 Minuten, werden sie das Estadio Azteca nach einer einseitigen Niederlage mit eingezogenem Schwanz verlassen.“

Lesen Sie auch:
WM-Highlights
Doppelpack! Harry Kane rettet England den Aufstieg
02.07.2026
Trainer geschockt
Todesnachricht nach England-Spiel erregt Gemüter
02.07.2026
„Leoparden“ besiegt
Kane-Doppelpack! England dreht Partie gegen Kongo
01.07.2026

Kritik an Tuchels Personal
Der „Mirror“ sieht die Probleme vor allem in Tuchels Personalentscheidungen. „Das beginnt mit der Aufstellung der richtigen Startelf: Etwas, das Tuchel bisher noch nicht geschafft hat. Es gibt Stimmen, die behaupten, er kenne seine beste Aufstellung noch immer nicht, und das ist in dieser Phase des Turniers zweifellos ein Grund zur Sorge.“

Kane rettet England
England geriet gegen die DR Kongo bereits nach sieben Minuten in Rückstand und wirkte lange ideenlos sowie defensiv anfällig. Erst ein Doppelpack von Harry Kane brachte die „Three Lions“ auf die Siegerstraße und ins Achtelfinale, wo nun Gastgeber Mexiko wartet. Die Mittelamerikaner haben bislang alle WM-Spiele gewonnen.

England steht im WM-Achtelfinale – dank Harry Kane.
England steht im WM-Achtelfinale – dank Harry Kane.(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)

Probleme in der Defensive
Vor allem die Defensive von England steht im Fokus. Gegen die DR Kongo spielte die Viererkette erstmals in dieser Besetzung zusammen – mit entsprechenden Abstimmungsproblemen. Auch die rechte Abwehrseite sorgt für Diskussionen. Tuchel nominierte zunächst Reece James, der sich jedoch verletzte. Der „Mirror“ kritisiert, dass dies angesichts seiner Verletzungshistorie wenig überraschend gewesen sei. Ersatzmann Tino Livramento fiel ebenfalls noch vor Turnierbeginn aus, weshalb schließlich Innenverteidiger Trevoh Chalobah nachnominiert wurde. Offensivstars wie Cole Palmer oder Phil Foden blieben dagegen außen vor.

Interessant: Stabiler wurde England erst nach einer Umstellung während der Partie. Declan Rice rückte zeitweise auf die rechte Abwehrseite, das Spiel der „Three Lions“ wirkte danach deutlich ausgeglichener. Für den „Mirror“ ein weiterer Beleg dafür, dass Tuchels ursprünglicher Matchplan nicht aufging. Bleibt abzuwarten, welche Elf Tuchel gegen Mexiko spielen lässt ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
02.07.2026 09:22
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

WM-Highlights
0:2! Harmlose Bosnier – USA steht im Achtelfinale
WM-Highlights
Belgien dreht Partie – schickt Senegal nach Hause!
WM-Highlights
Doppelpack! Harry Kane rettet England den Aufstieg
WM-Highlights
Mexiko weiter perfekt – Ecuador kein Stolperstein
WM-Highlights
Mbappé nicht zu stoppen – nächster Doppelpack!
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
160.535 mal gelesen
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
143.275 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Ausland
Everest-Leiche nach 30 Jahren identifiziert
138.542 mal gelesen
Die genaue Identität des Opfers mit den grünen Stiefeln war lange unklar – nun brachte eine ...
Burgenland
Norbert Hofers „Alko-Fehler“ zieht weite Kreise
1543 mal kommentiert
Hofer will im Landtag bleiben – der Ruf nach Konsequenzen wird im Landhaus in Eisenstadt ...
Österreich
Gruppenfoto konservativer Schüler schockiert
989 mal kommentiert
Gruppenbild mit eindeutig rechtsextremem Gruß
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Babler nennt Alaba, Laimer und Co. „Spielerinnen“
778 mal kommentiert
Andreas Babler war bei David Alaba und Co. zu Besuch. Bei seinen Schilderungen darüber zog er ...
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Nach Aus bei der WM
„Liebe Deutsche“: Touristiker setzen Nadelstiche
Alaba hat einen Plan
ÖFB-Ansage: „… dann können wir die Spanier ärgern“
Sport Tv Logo
Hier im Video!
WM-Tagebuch, Tag 25: Auf den Spuren Harry Potters
Streit mit Teamchef
Protest! WM-Profi tritt aus Nationalteam zurück
WM 2026 im TICKER
LIVE ab 1 Uhr: Ronaldos Portugal gegen Kroatien

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf