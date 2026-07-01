Das bedeutet das Playstation-Beben für Salzburg

Sony investiert weitere zehn Millionen Euro

Künftig setzt man im Flachgauer Werk verstärkt auf die Entwicklung neuer Produkte im Bereich der Polymeroptik. Darunter versteht man die Herstellung von optischen Bauteilen wie Linsen aus hochtransparenten Kunststoffen. Die Anwendungsfelder sind groß, etwa bei optischen Warnsignalen für Autos oder für virtuelle Brillen. „Namhafte Unternehmen haben unsere Prototypen bereits abgenommen, wir stehen kurz vor dem Start der Massenproduktion“, sagt Tanzer. Knapp 30 Millionen investierte man den vergangenen Jahren in das Werk in Thalgau, nun gibt Sony weitere zehn Millionen Euro frei. „Wir müssen uns neu erfinden, um den Standort absichern zu können“, gibt der Geschäftsführer die Marschrichtung vor.