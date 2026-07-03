Diese Aktien machen die Österreicher heuer reicher

Wenn die Österreicher Aktien kaufen, dann investieren sie internationaler denn je – aber vergessen dabei die heimische Wirtschaft nicht. Das ist das Ergebnis einer neuen Spezialanalyse der Online-Broker-Plattform Flatex, für die das Anlageverhalten von mehr als 420.000 österreichischen Kunden analysiert wurde. Nummer eins ist kein österreichischer Traditionskonzern mehr, sondern ein US-Chipriese, der die Fantasie der Investoren beflügelt. Und auch Flatex-Chef Oliver Behrens selbst hat zuletzt zugeschlagen – allerdings nicht bei einem Tech-Giganten, sondern bei einem bekannten Traditionsunternehmen. Wir zeigen, welche Aktien er gekauft hat und warum, und welche drei entscheidenden Tipps er für jeden Anleger parat hat.