Diese Aktien machen die Österreicher heuer reicher

Eine neue Analyse von über 420.000 heimischen Wertpapier-Depots zeigt: KI-Aktien aus den USA boomen, doch auch österreichische Titel sind gefragt. Oliver Behrens, Chef der größten Online-Broker-Plattform Flatex, verrät „Krone“-Lesern, welche Aktie er erst in dieser Woche selbst gekauft hat – und welche drei goldenen Regeln für die Geldanlage Anleger sicher nach vorne bringen.
Wenn die Österreicher Aktien kaufen, dann investieren sie internationaler denn je – aber vergessen dabei die heimische Wirtschaft nicht. Das ist das Ergebnis einer neuen Spezialanalyse der Online-Broker-Plattform Flatex, für die das Anlageverhalten von mehr als 420.000 österreichischen Kunden analysiert wurde. Nummer eins ist kein österreichischer Traditionskonzern mehr, sondern ein US-Chipriese, der die Fantasie der Investoren beflügelt. Und auch Flatex-Chef Oliver Behrens selbst hat zuletzt zugeschlagen – allerdings nicht bei einem Tech-Giganten, sondern bei einem bekannten Traditionsunternehmen. Wir zeigen, welche Aktien er gekauft hat und warum, und welche drei entscheidenden Tipps er für jeden Anleger parat hat.
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