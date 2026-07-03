Fast 17.000 Bewerber bei Medizin-Aufnahmetest

Medizinstudierende oft aus Akademikerhaushalten

Besonders gut stehen die Erfolgschancen für Interessierte aus Familien mit Akademikerinnen und Akademikern. In Österreich studieren laut der Studierendensozialerhebung 2025 des IHS vor allem jene, deren Eltern auch schon einen Hochschulabschluss haben. Besonders hoch ist dieser Anteil in der Medizin. Ein Fünftel der Medizinstudierenden im ersten Jahr sagte, dass ihr Vater Arzt sei, bei sechs Prozent ist es die Mutter. Mehr als vier von zehn Befragten (45 Prozent) gaben an, Ärztinnen oder Ärzte in ihrer Verwandtschaft zu haben.