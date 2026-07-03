Stocker zur WM-Reise: „Viel Lärm um wenig“

Einmal Fußball und zurück. Am 22. Juni verlor Österreich bei der WM 0:2 gegen Argentinien. Der Kanzler durfte dem Doppel-Torschütze Lionel Messi ganz aus der Nähe auf die Beine schauen. Christian Stocker hatte sich für das Match extra nach Dallas verfügt – begleitet von gleich zehn Mitarbeitern. Nicht jeder im Land nahm das im Angesicht von Sparpaketen sportlich.