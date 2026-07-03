Baufirma wird nach Millionen-Pleite weitergeführt

Mitarbeiter bekamen Übernahme-Angebot

„Uns ist bewusst, welche Bedeutung Weixelbaumer für Wels und die Umgebung hat“, sagt Norbert Königsecker, Geschäftsführer der Wimberger-Gruppe. Der alte Standort in Wels bleibt erhalten und ist nun unter neuer Führung wieder in Betrieb. Alle ehemaligen Mitarbeiter haben ein Angebot zur Übernahme bekommen – weniger als die Hälfte hat es laut Unternehmensangaben angenommen. Zusätzlich sind Beschäftigte von Wimberger nach Wels übersiedelt. Denn durch die Firmenübernahme wollen die Mühlviertler ihren Gewerbebau – darauf war Weixelbaumer spezialisiert – stärken. Zudem eröffnet sich für Wimberger mit Wels eine neue Marktregion.