Baufirma wird nach Millionen-Pleite weitergeführt

Die geschichtsträchtige Welser Firma Weixelbaumer schlitterte im Herbst mit rund 100 Mitarbeitern und Schulden in Millionenhöhe in die Insolvenz. Jetzt geht es am alten Standort unter neuer Führung weiter.
Nach 150 Jahren Unternehmensgeschichte meldete die 1875 gegründete Welser Baufirma Weixelbaumer vorigen Oktober Insolvenz an – die „Krone“ berichtete. Bis dato wurden 17,4 Millionen Euro an Forderungen angemeldet, 9,5 Millionen Euro davon sind bereits anerkannt. Zur Pleite geführt haben sinkende Umsätze in der Bauwirtschaft, gepaart mit gestiegenen Kosten. Rund 100 Mitarbeiter waren betroffen.
Was schon damals als Rettungsanker geplant war, ist nun fix: Das Mühlviertler Bauunternehmen Wimberger hat den insolventen Betrieb übernommen. Genauer gesagt hat die Wimberger-Gruppe die Marke Weixelbaumer erworben – zum Kaufpreis gibt man keine Auskunft – und das Unternehmen als Weixelbaumer Bau GmbH neu gegründet.
Mitarbeiter bekamen Übernahme-Angebot
„Uns ist bewusst, welche Bedeutung Weixelbaumer für Wels und die Umgebung hat“, sagt Norbert Königsecker, Geschäftsführer der Wimberger-Gruppe. Der alte Standort in Wels bleibt erhalten und ist nun unter neuer Führung wieder in Betrieb. Alle ehemaligen Mitarbeiter haben ein Angebot zur Übernahme bekommen – weniger als die Hälfte hat es laut Unternehmensangaben angenommen. Zusätzlich sind Beschäftigte von Wimberger nach Wels übersiedelt. Denn durch die Firmenübernahme wollen die Mühlviertler ihren Gewerbebau – darauf war Weixelbaumer spezialisiert – stärken. Zudem eröffnet sich für Wimberger mit Wels eine neue Marktregion.
Die Wimberger-Gruppe tätigte in den vergangenen Jahren eine Reihe von Übernahmen und hat nun etwa 700 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz bewegt sich in der Dimension von rund 150 Millionen Euro.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.