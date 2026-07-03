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150-jährige Geschichte

Baufirma wird nach Millionen-Pleite weitergeführt

Oberösterreich
03.07.2026 06:00
Die Baufirma Weixelbaumer hat ihren Sitz in Wels.
Die Baufirma Weixelbaumer hat ihren Sitz in Wels.(Bild: Weixelbaumer)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Die geschichtsträchtige Welser Firma Weixelbaumer schlitterte im Herbst mit rund 100 Mitarbeitern und Schulden in Millionenhöhe in die Insolvenz. Jetzt geht es am alten Standort unter neuer Führung weiter.

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Nach 150 Jahren Unternehmensgeschichte meldete die 1875 gegründete Welser Baufirma Weixelbaumer vorigen Oktober Insolvenz an – die „Krone“ berichtete. Bis dato wurden 17,4 Millionen Euro an Forderungen angemeldet, 9,5 Millionen Euro davon sind bereits anerkannt. Zur Pleite geführt haben sinkende Umsätze in der Bauwirtschaft, gepaart mit gestiegenen Kosten. Rund 100 Mitarbeiter waren betroffen.

Was schon damals als Rettungsanker geplant war, ist nun fix: Das Mühlviertler Bauunternehmen Wimberger hat den insolventen Betrieb übernommen. Genauer gesagt hat die Wimberger-Gruppe die Marke Weixelbaumer erworben – zum Kaufpreis gibt man keine Auskunft – und das Unternehmen als Weixelbaumer Bau GmbH neu gegründet.

Mitarbeiter bekamen Übernahme-Angebot
„Uns ist bewusst, welche Bedeutung Weixelbaumer für Wels und die Umgebung hat“, sagt Norbert Königsecker, Geschäftsführer der Wimberger-Gruppe. Der alte Standort in Wels bleibt erhalten und ist nun unter neuer Führung wieder in Betrieb. Alle ehemaligen Mitarbeiter haben ein Angebot zur Übernahme bekommen – weniger als die Hälfte hat es laut Unternehmensangaben angenommen. Zusätzlich sind Beschäftigte von Wimberger nach Wels übersiedelt. Denn durch die Firmenübernahme wollen die Mühlviertler ihren Gewerbebau – darauf war Weixelbaumer spezialisiert – stärken. Zudem eröffnet sich für Wimberger mit Wels eine neue Marktregion.

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Die Wimberger-Gruppe tätigte in den vergangenen Jahren eine Reihe von Übernahmen und hat nun etwa 700 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz bewegt sich in der Dimension von rund 150 Millionen Euro.

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