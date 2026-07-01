Stromtarif wechseln: E-Control verrät Top-Monat

Energiepreise, Hitzewellen und der Dauerbetrieb von Klimageräten treiben die Stromkosten vieler Haushalte weiter nach oben. Doch wie stabil ist die Versorgung und wann lohnt sich ein Umstieg wirklich? Im krone.tv-Interview spricht Johannes Mayer von der E-Control über die aktuelle Lage am Strom- und Gasmarkt und verrät, in welchem Monat sich ein Wechsel aus Sicht der Behörde am meisten auszahlen kann.