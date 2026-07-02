LIVE ab 5 Uhr: Schweiz muss gegen Algerien ran

Xhaka wurde dabei nicht eingewechselt, sondern spielte durch. Wie undenkbar eine Nati ohne Xhaka ist, beweist auch folgende Zahl: In nur fünf seiner 149 Spiele in der Nationalelf stand er nicht in der Startaufstellung. Tormann-Trainer Patrick Foletti, der ihn seit Langem kennt, lobte den Jubilar: „Seine Art ist manchmal unangenehm, manchmal nervig und für den einen oder anderen vielleicht nicht einfach, weil sie nicht ‘schweizerisch‘ ist. Aber sie ist verdammt notwendig.“ Und das ganz sicher auch gegen Algerien.