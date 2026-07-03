Die Flop-Parade der Deutschen

Es geht eher um ein Phänomen, das die Österreicher in Bezug auf ihre großen Nachbarn beobachten können: Wir haben nicht nur im Sport, sondern vor allem auch in der Wirtschaft die deutsche Gründlichkeit und Genauigkeit bewundert. Das war gestern. Heute wissen wir, dass diese Ära längst vorbei ist: Deutschland legt eine Flop-Parade unfassbaren Ausmaßes hin.