Angst vor dem Zeugnis: So reagieren Eltern richtig

„Es ist okay, Angst zu haben. Wenn man sie wegschiebt, wird sie nur mehr.“ Die Angst könne verschiedene Hintergründe haben: Die Reaktion der Eltern, die Sorge vor einem Vergleich im Bekanntenkreis der Familie („Und wie schneidet euer Kind ab?“), der Druck, dass man nicht ins Gymnasium aufsteigen kann („Es wird leider so gehyped, dass Kinder ins ,Gym‘ müssen“) oder der Stress, dass man auch zu gut sein kann.