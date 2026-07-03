Angst vor dem Zeugnis: So reagieren Eltern richtig

Viele Schüler haben Angst vor schlechten Noten. Wie Eltern am Zeugnistag richtig reagieren können und was man vor einem Einspruch bedenken sollte.
In einer Woche ist es so weit: Rund 80.000 steirische Pflichtschüler erhalten ihr Jahreszeugnis. Doch nicht für jeden ist dieser Tag mit Freude verbunden – viele Kinder haben Sorge, wenn die Noten etwas schlechter ausfallen. „Wichtig ist, diese Angst ernst zu nehmen und sie nicht zu bewerten“, weiß Bildungswissenschaftler und Psychotherapeut Lukas Wagner.
„Es ist okay, Angst zu haben. Wenn man sie wegschiebt, wird sie nur mehr.“ Die Angst könne verschiedene Hintergründe haben: Die Reaktion der Eltern, die Sorge vor einem Vergleich im Bekanntenkreis der Familie („Und wie schneidet euer Kind ab?“), der Druck, dass man nicht ins Gymnasium aufsteigen kann („Es wird leider so gehyped, dass Kinder ins ,Gym‘ müssen“) oder der Stress, dass man auch zu gut sein kann.
„Als Streber abgestempelt zu werden, ist genauso schmerzhaft, weil es nicht als Kompliment gilt“, sagt Wagner, was er schade findet. „Man könnte auch sagen: Das hast du gut gemacht und Leistung untereinander mehr honorieren.“
Als Elternteil ist es wichtig, die Angst der Kinder nicht zu bewerten. Und dann zu überlegen, wie man sie ihnen nehmen kann.
Lukas Wagner
Bild: zVg
Angst hemmt beim Lernen
Auf schlechtere Noten könne man als Elternteil richtig reagieren, indem man die Kinder fragt, wie man sie am besten unterstützen kann fürs nächste Mal, was sie dafür bräuchten. „Denn Angst hemmt beim Lernen“, so Wagner.
Wer aber durch sein Zeugnis nicht zum Aufstieg in die nächste Schulstufe berechtigt ist (durch einen oder mehrere Fünfer) und das anzweifelt, kann innerhalb von fünf Tagen nach Zeugnisvergabe Widerspruch einlegen. Letztes Jahr verzeichnete man an steirischen Pflichtschulen knapp 40 solcher Fälle.
Niedrige Zahl an Einwendungen
„Angesichts der Gesamtschülerzahl eine verschwindend geringe Quote“, meint Martin Kremser, Abteilungsleiter für den Rechtsbereich der Bildungsdirektion. Auch für das aktuelle Schuljahr zeichne sich laut Kremser keine Trendumkehr oder auffällige Entwicklung ab. „Wird Widerspruch erhoben, wird jeder Fall sorgfältig nach den gesetzlichen Vorgaben geprüft“, erklärt Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner.
Bevor man sich als Elternteil bei der Schule aufregt oder eben sogar Einspruch einlegt, rät Lukas Wagner dazu, erst einmal durchzuschnaufen. „In Stress, Wut und Betroffenheit trifft man keine guten Entscheidungen“, meint er. Sein Tipp: Vielleicht drei Tage warten, dann bei der Schule melden und konstruktiv überlegen, was man gemeinsam für das Kind tun könnte.
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