Darf man bei Politikern die Messlatte höher legen?

Es ist schon wieder etwas passiert. Ein ehemals hochrangiger Politiker, dessen Namen ich verschweige (erstens: weil ihn eh jeder kennt, zweitens: weil die Sache juristisch noch nicht durch ist, und drittens: weil ich keine parteibezogene Wertung treffen will, sondern es heute um eine Fragestellung geht, die eine ganze Berufskaste betrifft) – na jedenfalls ist der gute Mann offenbar mit einem Mordsdampf auf der Straße herumgekurvt und hat dabei gottlob niemanden über den Haufen gefahren.