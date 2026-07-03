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Alkohol am Steuer

Darf man bei Politikern die Messlatte höher legen?

Vorarlberg
03.07.2026 06:00
Die Polizei hat im Jahr 2025 österreichweit 28.428 Anzeigen wegen Alkohols am Steuer gestellt. ...
Die Polizei hat im Jahr 2025 österreichweit 28.428 Anzeigen wegen Alkohols am Steuer gestellt. Die meisten Anzeigen gab es in Oberösterreich und der Steiermark.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein Politiker, ein Promi-Trinker und die Sache mit der Messlatte: Schon wieder ist ein Ex-Minister mit ordentlich Dampf auf der Straße erwischt worden. Vor dem Gesetz sind zwar alle gleich, doch moralisch sieht die Sache anders aus. Autor und Kabarettist Stefan Vögel widmet seine aktuelle Kolumne einer Berufskaste, die regelmäßig unter ihren eigenen Ansprüchen durchtaucht.

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Es ist schon wieder etwas passiert. Ein ehemals hochrangiger Politiker, dessen Namen ich verschweige (erstens: weil ihn eh jeder kennt, zweitens: weil die Sache juristisch noch nicht durch ist, und drittens: weil ich keine parteibezogene Wertung treffen will, sondern es heute um eine Fragestellung geht, die eine ganze Berufskaste betrifft) – na jedenfalls ist der gute Mann offenbar mit einem Mordsdampf auf der Straße herumgekurvt und hat dabei gottlob niemanden über den Haufen gefahren.

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