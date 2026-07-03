Erster Abschied aus Österreichs Nationalteam

Vier Jahre lang unterstütze er Ralf Rangnick als Co-Trainer im ÖFB-Team, nach Österreichs WM-Aus wurde nun Lars Kornetka offiziell verabschiedet.
Lars Kornetka war seit Juni 2022 als Co-Trainer beim Nationalteam tätig. Im März übernahm er dann die Cheftrainerstelle beim deutschen Zweitligisten Eintracht Braunschweig, stellte sich während der WM trotzdem noch dem österreichischen Nationalteam zur Verfügung. Ab sofort wird er sich jedoch voll und ganz auf den Job in Deutschland konzentrieren.
„Hohe Wertschätzung für Lars“
„Alles Gute für deine anstehende Reise, Lars“, verabschiedete sich der ÖFB auf Instagram vom 48-jährigen Deutschen. „Lars Kornetka genießt im Nationalteam eine hohe Wertschätzung. Wir wollten ihm auf dem nächsten Schritt seiner Karriere keine Steine in den Weg legen und wünschen ihm viel Erfolg“, erklärte Sportdirektor Peter Schöttel bereits im März.
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