Erster Abschied aus Österreichs Nationalteam

Lars Kornetka war seit Juni 2022 als Co-Trainer beim Nationalteam tätig. Im März übernahm er dann die Cheftrainerstelle beim deutschen Zweitligisten Eintracht Braunschweig, stellte sich während der WM trotzdem noch dem österreichischen Nationalteam zur Verfügung. Ab sofort wird er sich jedoch voll und ganz auf den Job in Deutschland konzentrieren.