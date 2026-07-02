Sieg gegen Spanien heute? „I siach‘ schwoarz … “

Heute startet Österreich gegen Spanien in die K.-o.-Phase der Fußball-WM – und steht dabei gleich einem der Turnierfavoriten gegenüber. Wie groß ist die Zuversicht vor dem Achtelfinale, worauf hoffen die Wienerinnen und Wiener und welche Erwartungen haben sie an das Team? krone.tv hat nachgefragt!