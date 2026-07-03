Hochwasser: Schon jede neunte Person ist gefährdet

Aktuelle Daten zeigen: Jeder neunte Steirer lebt in einer Hochwasser-Risikozone. Nach den schweren Unwettern der vergangenen Jahre werden zahlreiche Schutzprojekte vorangetrieben. Erst am Mittwoch wurde in Neudau an der Lafnitz ein weiteres fertiggestellt. Vereinzelt gibt es allerdings Kritik an der Umsetzung von Vorhaben.