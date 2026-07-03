Zündler-Spur führt in umstrittene Wohngruppe

Viele Anzeigen und hohe Schäden

In der Wohngruppe werden Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren betreut, die in ihrem Leben bereits Gewalt und Vernachlässigung erlebt haben oder von Krisen und Instabilität geprägt wurden. Doch zumindest einige von ihnen sollen in der jüngeren Vergangenheit mit dem Gesetz in Konflikt geraten sein. Die Polizei bestätigt heuer mittlerweile rund zwei Dutzend Anzeigen mit Bezug zur Wohngruppe. Ein Anrainer beklagt bereits Schäden von mehr als 10.000 Euro an seinem Haus und Auto.