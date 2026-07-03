Zündler-Spur führt in umstrittene Wohngruppe

Der jüngste Vorfall dürfte die ohnehin angespannte Stimmung in einer Katastralgemeinde in Traiskirchen weiter verschärfen. Denn zwei jener Jugendlichen, die zuletzt einen Pkw sowie eine Müllinsel in Brand gesteckt haben sollen, sind in einer Wohngruppe untergebracht, über die Anrainer seit Monaten klagen.
„Manche trauen sich gar nicht mehr aus dem Haus. Die Nerven liegen blank“, schilderte ein Möllersdorfer bereits vor wenigen Wochen gegenüber der „Krone“. Der jüngste Feuerwehreinsatz dürfte diese Sorgen nun weiter verstärken.
Wie berichtet, waren Ende Juni ein Pkw, eine Müllinsel und eine Mülltonne in Brand gesetzt worden. Zunächst fehlte von den Tätern jede Spur. Die Wende brachte schließlich die Selbstanzeige eines der Jugendlichen bei der Polizei. Anschließend wurden zwei Freunde ausgeforscht.
Hakenkreuz in Lack geritzt
Das 14 bis 16 Jahre alte Trio soll aber nicht nur gezündelt haben. Ihm werden außerdem weitere Straftaten zur Last gelegt. So wurden Straßenbeleuchtungen, Hausfassaden und Fahrzeuge beschädigt, Autolack zerkratzt oder Motorräder umgestoßen. Bei einem Fahrzeug wurde zudem ein Hakenkreuz in den Lack geritzt.
Wie nun bekannt wurde, sind zwei der drei Jugendlichen wohl aus jener Wohngruppe von SOS-Kinderdorf, die in Möllersdorf seit längerem für Diskussionen sorgt. Der dritte mutmaßliche Beteiligte soll aus Wien angereist sein. Es gilt die Unschuldsvermutung.
Viele Anzeigen und hohe Schäden
In der Wohngruppe werden Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren betreut, die in ihrem Leben bereits Gewalt und Vernachlässigung erlebt haben oder von Krisen und Instabilität geprägt wurden. Doch zumindest einige von ihnen sollen in der jüngeren Vergangenheit mit dem Gesetz in Konflikt geraten sein. Die Polizei bestätigt heuer mittlerweile rund zwei Dutzend Anzeigen mit Bezug zur Wohngruppe. Ein Anrainer beklagt bereits Schäden von mehr als 10.000 Euro an seinem Haus und Auto.
Alle Beteiligten arbeiten intensiv an Lösungen. Im Vorjahr hat die Stadt beispielsweise ein gemeinsames Grillfest veranstaltet. Nach dem erneuten Vorfall wurden weitere Gespräche angekündigt.
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