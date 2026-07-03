Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pkw in Brand

Zündler-Spur führt in umstrittene Wohngruppe

Niederösterreich
03.07.2026 07:00
Zuletzt brannte ein Auto in Möllersdorf.
Zuletzt brannte ein Auto in Möllersdorf.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Möllersdorf)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Der jüngste Vorfall dürfte die ohnehin angespannte Stimmung in einer Katastralgemeinde in Traiskirchen weiter verschärfen. Denn zwei jener Jugendlichen, die zuletzt einen Pkw sowie eine Müllinsel in Brand gesteckt haben sollen, sind in einer Wohngruppe untergebracht, über die Anrainer seit Monaten klagen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Manche trauen sich gar nicht mehr aus dem Haus. Die Nerven liegen blank“, schilderte ein Möllersdorfer bereits vor wenigen Wochen gegenüber der „Krone“. Der jüngste Feuerwehreinsatz dürfte diese Sorgen nun weiter verstärken.

Wie berichtet, waren Ende Juni ein Pkw, eine Müllinsel und eine Mülltonne in Brand gesetzt worden. Zunächst fehlte von den Tätern jede Spur. Die Wende brachte schließlich die Selbstanzeige eines der Jugendlichen bei der Polizei. Anschließend wurden zwei Freunde ausgeforscht.

Hakenkreuz in Lack geritzt
Das 14 bis 16 Jahre alte Trio soll aber nicht nur gezündelt haben. Ihm werden außerdem weitere Straftaten zur Last gelegt. So wurden Straßenbeleuchtungen, Hausfassaden und Fahrzeuge beschädigt, Autolack zerkratzt oder Motorräder umgestoßen. Bei einem Fahrzeug wurde zudem ein Hakenkreuz in den Lack geritzt.

Wie nun bekannt wurde, sind zwei der drei Jugendlichen wohl aus jener Wohngruppe von SOS-Kinderdorf, die in Möllersdorf seit längerem für Diskussionen sorgt. Der dritte mutmaßliche Beteiligte soll aus Wien angereist sein. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Lesen Sie auch:
Drei Jugendliche zündeten in Möllersdorf ein Auto und Mülltonnen an – in einem Internat sorgen ...
Unheimliche Serie
Internatsschüler zittern vor nächtlichem Zündler
01.07.2026
Anrainer in Sorge
Angst vor Burschen: „Trauen uns nicht mehr raus!“
27.05.2026

Viele Anzeigen und hohe Schäden 
In der Wohngruppe werden Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren betreut, die in ihrem Leben bereits Gewalt und Vernachlässigung erlebt haben oder von Krisen und Instabilität geprägt wurden. Doch zumindest einige von ihnen sollen in der jüngeren Vergangenheit mit dem Gesetz in Konflikt geraten sein. Die Polizei bestätigt heuer mittlerweile rund zwei Dutzend Anzeigen mit Bezug zur Wohngruppe. Ein Anrainer beklagt bereits Schäden von mehr als 10.000 Euro an seinem Haus und Auto.

Alle Beteiligten arbeiten intensiv an Lösungen. Im Vorjahr hat die Stadt beispielsweise ein gemeinsames Grillfest veranstaltet. Nach dem erneuten Vorfall wurden weitere Gespräche angekündigt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
03.07.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

krone.tv fragt nach
Sieg gegen Spanien heute? „I siach‘ schwoarz … “
Die Stadt Kostjantyniwka in der Ostukraine ist seit Monaten heftig umkämpft. Für minimale ...
Blutzoll an der Front
Putin opfert 70.000 Soldaten für ein Fünftel Wiens
KI-Ethikerin fordert:
„Brauchen gesellschaftlichen digitalen Entzug!“
krone.tv fragt nach
Mehrwertsteuersenkung? „Bringt kaum Entlastung!“
Klimageräte & Co
Stromtarif wechseln: E-Control verrät Top-Monat
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
145.856 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Oberösterreich
Abkürzung kostete Florianijünger das Leben
118.902 mal gelesen
Krone Plus Logo
Seit der Jugend war Jerome Wörister bei der Feuerwehr, die ihm höchsten Respekt zollt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
102.171 mal gelesen
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
Burgenland
Norbert Hofers „Alko-Fehler“ zieht weite Kreise
1101 mal kommentiert
Hofer will im Landtag bleiben – der Ruf nach Konsequenzen wird im Landhaus in Eisenstadt ...
Österreich
Gruppenfoto konservativer Schüler schockiert
991 mal kommentiert
Gruppenbild mit eindeutig rechtsextremem Gruß
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
988 mal kommentiert
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf