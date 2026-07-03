Messerangriff in der Obstabteilung: Mordversuch?

Aus Verabschiedung wurde Angriff

Der Anklage der Salzburger Staatsanwaltschaft nach, wollte er sich verabschieden. Doch die Frau wollte nicht mit ihm reden. Was ihn offensichtlich wütend machte: Der 23-Jährige schubste die 20-Jährige, stürzte sich auf sie, begann sie zu würgen und holte ein Stanley-Messer aus der Hosentasche hervor. Dann benutzte er die Waffe. Das Opfer erlitt mehrere Stich- und Schnittverletzungen im Bereich des Gesichtes und des Halses. Er habe ihr offenbar die Kehle durchtrennen wollen, heißt es in der Anklage der Staatsanwaltschaft.