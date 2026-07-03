Causa Weißmann führte Ermittler ins Romantiklokal

Der unsanfte Fall von Ex-ORF-Boss Roland Weißmann beschäftigt seit geraumer Zeit Beamte des Landeskriminalamts. Gegen jene Mitarbeiterin, die ihn aufgrund von Vorwürfen über sexuelle Belästigung zum Rücktritt brachte, wird ermittelt. Sie steht unter Erpressungsverdacht. Die Gründlichkeit der Ermittler bringt immer mehr spannende Details ans Licht.
„Ich hatte große Angst vor dem mächtigen Mann, der mir beispielsweise im Juni 2022 deutlich machte, was er alles tun könnte. Und große Sorgen, meinen Kredit nicht bedienen zu können, wenn ich meinen Job verlieren würde“, wird Mitte April im „Falter“ jene ORF-Mitarbeiterin zitiert, die Ex-ORF-Generaldirektor Roland Weißmann infolge ihrer Vorwürfe der sexuellen Belästigung zu Fall gebracht hat. Das Wochenblatt zitiert ausgiebig Chats aus 2020, 2021 und 2022, die ein eindeutiges Bild entstehen lassen. Doch entspricht dieses Bild auch vollumfänglich den Fakten?
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