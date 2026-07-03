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„Blut hat gekocht“

Lkw-Fahrer drehte durch: Auto fast zerquetscht!

Kärnten
03.07.2026 05:00
Im dichten Verkehr gilt es, die Nerven zu bewahren – einem Kärntner Berufskraftfahrer gelang ...
Im dichten Verkehr gilt es, die Nerven zu bewahren – einem Kärntner Berufskraftfahrer gelang das nicht.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Dramatische Szenen haben sich auf der Tauernautobahn in Kärnten abgespielt. Als eine Lenkerin in einer Baustelle langsamer wurde, verlor der Fahrer eines Sattelschleppers die Nerven. „Mir kochte das Blut“, schimpft er vor Gericht – wo es ähnlich dramatisch weiterging.

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Dass es bei diesem Vorfall keine Verletzten oder gar Todesopfer zu beklagen gibt, grenzt an ein Wunder. Denn der Lavanttaler hatte es offenbar ernst gemeint, als er einer Autolenkerin drohte, sie „zu zerquetschen wie eine Wanze!“

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