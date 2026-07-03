Nach WM-Aus herrscht großes Rätselraten um Alaba

Viel Lob und Stolz

Spanien sei eine Mannschaft „mit enormer Qualität, die wirklich sehr guten Fußball spielt. Das hat man heute über die 90 Minuten gesehen. Sie verfügen über herausragende Spieler und eine außergewöhnliche Qualität“, gab es viel Lob für den Gegner. „Trotzdem können wir stolz sein. Ich bin jedenfalls sehr stolz auf die Mannschaft.“