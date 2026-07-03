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„Es tut extrem weh“

Nach WM-Aus herrscht großes Rätselraten um Alaba

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
03.07.2026 06:12
Große Enttäuschung bei David Alaba nach dem WM-Aus
Große Enttäuschung bei David Alaba nach dem WM-Aus(Bild: GEPA)
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Von krone Sport

Nach dem WM-Aus gegen Spanien herrscht großes Rätselraten um ÖFB-Star David Alaba. Wird der Kapitän seine Karriere im Nationalteam fortsetzen? Auch seine Zukunft auf Klubebene ist weiter offen.

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„Ich spüre eine gewisse Leere und natürlich auch Trauer. Es wird sicherlich noch einige Zeit brauchen, das alles zu verarbeiten“, war Alaba nach dem 0:3 gegen Spanien im ServusTV-Interview geknickt. „Es tut extrem weh, weil wir uns für dieses Spiel sehr viel vorgenommen hatten. Wir wollten als Sieger vom Platz gehen und eine Runde weiterkommen.“

David Alaba und Co. waren gegen Spanien chancenlos.
David Alaba und Co. waren gegen Spanien chancenlos.(Bild: GEPA)

Viel Lob und Stolz
Spanien sei eine Mannschaft „mit enormer Qualität, die wirklich sehr guten Fußball spielt. Das hat man heute über die 90 Minuten gesehen. Sie verfügen über herausragende Spieler und eine außergewöhnliche Qualität“, gab es viel Lob für den Gegner. „Trotzdem können wir stolz sein. Ich bin jedenfalls sehr stolz auf die Mannschaft.“

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Aktuell ohne Verein
Und wie geht’s bei ihm persönlich weiter? „Es geht jetzt erst einmal darum, das alles zu verarbeiten. In den vergangenen Tagen und Wochen habe ich mir überhaupt keine Gedanken über meine Zukunft gemacht“, so der 34-Jährige, der nach seinem Abschied bei Real Madrid aktuell vereinslos ist.

117 Länderspiele hat Alaba bislang für Rot-Weiß-Rot absolviert. „Jetzt werde ich mir Gedanken machen, wie meine Zukunft auf Klubebene aussehen wird. Dann werde ich mit allen Gespräche führen.“

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