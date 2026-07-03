Nach WM-Aus herrscht großes Rätselraten um Alaba

Nach dem WM-Aus gegen Spanien herrscht großes Rätselraten um ÖFB-Star David Alaba. Wird der Kapitän seine Karriere im Nationalteam fortsetzen? Auch seine Zukunft auf Klubebene ist weiter offen.
„Ich spüre eine gewisse Leere und natürlich auch Trauer. Es wird sicherlich noch einige Zeit brauchen, das alles zu verarbeiten“, war Alaba nach dem 0:3 gegen Spanien im ServusTV-Interview geknickt. „Es tut extrem weh, weil wir uns für dieses Spiel sehr viel vorgenommen hatten. Wir wollten als Sieger vom Platz gehen und eine Runde weiterkommen.“
Viel Lob und Stolz
Spanien sei eine Mannschaft „mit enormer Qualität, die wirklich sehr guten Fußball spielt. Das hat man heute über die 90 Minuten gesehen. Sie verfügen über herausragende Spieler und eine außergewöhnliche Qualität“, gab es viel Lob für den Gegner. „Trotzdem können wir stolz sein. Ich bin jedenfalls sehr stolz auf die Mannschaft.“
Aktuell ohne Verein
Und wie geht’s bei ihm persönlich weiter? „Es geht jetzt erst einmal darum, das alles zu verarbeiten. In den vergangenen Tagen und Wochen habe ich mir überhaupt keine Gedanken über meine Zukunft gemacht“, so der 34-Jährige, der nach seinem Abschied bei Real Madrid aktuell vereinslos ist.
117 Länderspiele hat Alaba bislang für Rot-Weiß-Rot absolviert. „Jetzt werde ich mir Gedanken machen, wie meine Zukunft auf Klubebene aussehen wird. Dann werde ich mit allen Gespräche führen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.