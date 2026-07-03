Gerüchteküche: Swift verheiratet, Feiern gestartet

Die Gerüchteküche brodelt - hat sie, oder hat sie nicht? Hat Taylor Swift ihrem Travis Kelce bereits das Jawort gegeben oder steht die intime Zeremonie noch aus? Die große Party mit 2000 Gästen in New Yorker Madison Square Garden jedenfalls steht in den Startlöchern – und wird sogar per Livestream übertragen bzw. per Liveticker verfolgt.
Von solch medialer Aufmerksamkeit hätten Popsängerin Dua Lipa auf Sizilien oder Amazon-Gründer Jeff Bezos in Venedig trotz öffentlicher Hochzeiten nicht zu träumen gewagt – und bereits diese Feierlichkeiten waren von enormem medialem Interesse verfolgt.
Großes Schweigen aller Beteiligten
Doch das Interesse um Popstar Taylor Swift (36) und Profi-Footballer Travis Kelce übersteigt jede Vorstellungskraft. Dabei gibt es kaum Details, die durchgesickert sind. Swifts Gäste mussten eine Verschwiegenheitsvereinbarung unterzeichnen. New Yorks Stadtführung witzelt über das angebliche Megaereignis, schweigt sich aber ebenfalls aus.
Straßen abgesperrt, Großaufgebot von Polizisten
Swift und Kelce selbst äußerten sich dazu bisher nicht. Gestützt werden die „Just Married“-Berichte auf einen Artikel der „New York Post“. Die Straßen rund um den in Pink erleuchteten Madison Square Garden in Manhattan waren am Donnerstagabend (Ortszeit) jedenfalls abgesperrt, ein Großaufgebot von Polizisten war dafür im Einsatz.
Stars gesichtet
An den Absperrgittern versammelten sich Fotografen, Journalisten und immer wieder auch Schaulustige. Zahlreiche große Autos mit abgedunkelten Fenstern fuhren vor der Arena vor, an deren Eingang ein großes weißes Zelt aufgebaut war. Trotzdem gelang es Beobachtern, einige Stars zu sichten – wie etwa Schauspielerin Lena Dunham oder den Musiker Jack Antonoff.
Fotos der Vorbereitungen:
Bekannt wurde außerdem, dass das Hochzeitspaar umgerechnet 23 Millionen Euro für wohltätige Zwecke in New York gespendet hat.
Swift gehört zu den erfolgreichsten Stars der Musikgeschichte, Kelce ist Football-Spieler der Kansas City Chiefs und gewann mit dem Team bereits dreimal die Super Bowl. Sie sind seit 2023 zusammen und verkündeten im vergangenen August via Instagram ihre Verlobung. Für beide wäre es die erste Ehe.
Die treuen Fans von Swift – die sogenannten Swifties – hatten das Liebesleben der Sängerin mit allen Höhen und Tiefen schon lange aufmerksam verfolgt, auch weil sie es als Singer-Songwriterin und Chronistin ihres eigenen Lebens immer wieder in ihren Songs thematisierte. In der Öffentlichkeit hatte sich Swift vor Kelce unter anderem mit dem Schauspieler Joe Alwyn und dem DJ Calvin Harris gezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.