Anonymer Brief an Politikerin: „Du blöde Sau!“

Briefe an Vizebürgermeisterin

Nur 32 von 305 Personen wollten die neue Postleitzahl. „Ein Musterbeispiel der Demokratie“, findet Bürgermeister Markus Klamminger. Den Ärger ließen einige aber bei der Vizebürgermeisterin Christine Schneider aus. „Du blöde Sau, wenn du nicht aus der Gemeindepolitik verschwindest, dann ...“, und Schlimmeres stand auf einem Zettel geschrieben. „Unverständlich“, sagt Klamminger, auch in einem Rundbrief. „Wenn wir im Ort sonst keine Probleme haben außer der Postleitzahl, dann geht es uns dennoch sehr gut“.