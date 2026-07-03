Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wegen Postleitzahl

Anonymer Brief an Politikerin: „Du blöde Sau!“

Niederösterreich
03.07.2026 06:30
Doch kein „Umposten“ in Imbach. Nur für ein paar wenige ändert sich womöglich die Anschrift – ...
Doch kein „Umposten“ in Imbach. Nur für ein paar wenige ändert sich womöglich die Anschrift – ein Grund, sich zu ärgern? (Fotomontage)(Bild: Krone KREATIV)
Porträt von Anna Kindlmann
Von Anna Kindlmann

Der kleine niederösterreichische Ort Imbach ändert die Postleitzahl nach langen Diskussionen doch nicht. Sehr zum Ärger einiger Bürger, die ihren Frust taktlos an einer Gemeindevertreterin auslassen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Aus 3500 wird nun doch nicht 3541 in der Dorfgemeinde Imbach, die zu Senftenberg bei Krems gehört. Weil Krems auch die Postleitzahl 3500 hat, kam es jahrelang zu Verwechslungen, wie berichtet. Des Öfteren stand auch ein Postauto im kleinen Ort, das aber nach Krems musste. Der Grund: drei Straßen haben auch noch in beiden Orten denselben Namen.

Zitat Icon

Kritik ist in der Gemeindepolitik immer willkommen. Aber das ist wirklich das tiefste Niveau.

Bürgermeister Markus Klamminger 

Bild: Gemeinde Senftenberg, zVf

Bei der Gemeinderatssitzung Ende Juni wurde nun beschlossen: Es werden bei diesen Straßen die Hausnummern geändert, nicht aber die Postleitzahl für den gesamten Ort. Auch bei der Meinungsumfrage der Bevölkerung stimmten 270 für diese Variante.

Briefe an Vizebürgermeisterin
Nur 32 von 305 Personen wollten die neue Postleitzahl. „Ein Musterbeispiel der Demokratie“, findet Bürgermeister Markus Klamminger. Den Ärger ließen einige aber bei der Vizebürgermeisterin Christine Schneider aus. „Du blöde Sau, wenn du nicht aus der Gemeindepolitik verschwindest, dann ...“, und Schlimmeres stand auf einem Zettel geschrieben. „Unverständlich“, sagt Klamminger, auch in einem Rundbrief. „Wenn wir im Ort sonst keine Probleme haben außer der Postleitzahl,  dann geht es uns dennoch sehr gut“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
03.07.2026 06:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

krone.tv fragt nach
Sieg gegen Spanien heute? „I siach‘ schwoarz … “
Die Stadt Kostjantyniwka in der Ostukraine ist seit Monaten heftig umkämpft. Für minimale ...
Blutzoll an der Front
Putin opfert 70.000 Soldaten für ein Fünftel Wiens
KI-Ethikerin fordert:
„Brauchen gesellschaftlichen digitalen Entzug!“
krone.tv fragt nach
Mehrwertsteuersenkung? „Bringt kaum Entlastung!“
Klimageräte & Co
Stromtarif wechseln: E-Control verrät Top-Monat
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
145.646 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Ausland
Everest-Leiche nach 30 Jahren identifiziert
141.126 mal gelesen
Die genaue Identität des Opfers mit den grünen Stiefeln war lange unklar – nun brachte eine ...
Oberösterreich
Abkürzung kostete Florianijünger das Leben
117.797 mal gelesen
Krone Plus Logo
Seit der Jugend war Jerome Wörister bei der Feuerwehr, die ihm höchsten Respekt zollt.
Burgenland
Norbert Hofers „Alko-Fehler“ zieht weite Kreise
1546 mal kommentiert
Hofer will im Landtag bleiben – der Ruf nach Konsequenzen wird im Landhaus in Eisenstadt ...
Österreich
Gruppenfoto konservativer Schüler schockiert
990 mal kommentiert
Gruppenbild mit eindeutig rechtsextremem Gruß
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
869 mal kommentiert
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf