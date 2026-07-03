Bei Unfall vor Promi-Lokal fast das Ohr verloren

Freunde wurden Zeugen des Unfalls

„Ich kann mich nur daran erinnern, wie ich einen Reifen neben meinem Kopf sah und anschließend in den Krankenwagen geschoben wurde“, erzählt der mittlerweile 29-jährige Wahl-Tiroler. Seine beiden Freunde wurden jedoch Zeugen des Unfalls. Sie mussten mitansehen, wie ein Mercedes-Bus zunächst über den Fuß ihres Freundes und anschließend über dessen Ohr rollte, als er am Boden lag. Die Bilanz: sechs gebrochene Rippen, ein Lungenriss und ein halb abgerissenes Ohr. „Ich habe bis heute kein Gefühl“, sagt Schödl beim Prozess am Bezirksgericht in Kitzbühel.