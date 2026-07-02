Streit um doppelte Entgelte für Stromspeicher

Die Energiebranche übt Kritik an der Verordnung der E-Control mit doppelten Entgelten für Stromspeicher. Das würde den Ausbau bremsen und unwirtschaftlich machen. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer hofft auf eine Überarbeitung.
Österreich produziert an sonnigen Tagen enorm viel Solarstrom, muss aber in der Nacht teure Energie importieren. Um das zu glätten, können Batteriespeicher eine Lösung sein. Eine Stromrechnung kann das laut Bundesverband Energiespeicher um 150 Euro pro Jahr senken.
Neue Verordnung regelt Entgelte
Jetzt hat die E-Control einen Verordnungsentwurf vorgelegt, an dem die Energiespeicher-Branche aber Kritik übt. Sowohl beim Stromspeichern als auch beim Wieder-Einspeisen ins Netz sollen oftmals Entgelte anfallen.
„Der Gesetzgeber wollte, dass systemdienliche Energiespeicher von doppelten Netzentgelten befreit werden. In der Verordnung werden aber sehr strenge Kriterien für die Befreiung festgelegt. In der Praxis ist aber kaum jemand befreit, dadurch ist der Ausbau nicht wirtschaftlich“, betont Branchensprecher Christoph Schmidt. Zwei Drittel der Einnahmen fallen für Entgelte an, geht es nach dem Verordnungsentwurf.
E-Control verteidigt Linie
Doch es gibt auch Argumente der E-Control. Chef Michael Strebl will einen „Wildwuchs“ verhindern. Werden Speicher stark ausgebaut, braucht es auch mehr Netze – und dafür fallen Kosten an, die jemand zahlen muss. Es gilt, eine Balance zu finden – einerseits den Ausbau nicht zu bremsen, andererseits aber auch die Netzentgelte nicht nur auf die Allgemeinheit abzuwälzen. Nicht jeder Speicher sei systemdienlich, nur weil er existiere.
Im Wirtschaftsministerium ist man nicht gänzlich zufrieden mit der Verordnung. „Ich gehe davon aus, dass diese entsprechend überarbeitet wird“, sagt Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer. Derzeit ist die Verordnung in Begutachtung.
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