Streit um doppelte Entgelte für Stromspeicher

E-Control verteidigt Linie

Doch es gibt auch Argumente der E-Control. Chef Michael Strebl will einen „Wildwuchs“ verhindern. Werden Speicher stark ausgebaut, braucht es auch mehr Netze – und dafür fallen Kosten an, die jemand zahlen muss. Es gilt, eine Balance zu finden – einerseits den Ausbau nicht zu bremsen, andererseits aber auch die Netzentgelte nicht nur auf die Allgemeinheit abzuwälzen. Nicht jeder Speicher sei systemdienlich, nur weil er existiere.