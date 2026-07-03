Wenn keiner mehr folgt, eskaliert es im Freibad

Während der Hitzewelle wurden die öffentlichen Bäder geradezu gestürmt, doch auf der Suche nach Abkühlung gab es auch durchaus hitzige Konflikte – wie zum Beispiel in Laakirchen. Dort warf eine ehrenamtliche Wasserretterin – wie von uns berichtet – quasi das Handtuch. Als sie sich um einen verletzten Badegast kümmerte und deswegen Sprungturm und Wasserrutsche absperrte, um freie Hand zu haben, wurde Frau Anna beschimpft, beleidigt und respektlos behandelt.