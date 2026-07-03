Wenn keiner mehr folgt, eskaliert es im Freibad

Problemzone Pritscheln: In Laakirchen warf eine entnervte Wasserretterin das Handtuch, in Frankenmarkt zückte ein grantiger „Badewaschl“ sogar einen Elektroschocker. Doch warum eskaliert es zwischen Liegewiese und Becken? Ein Psychologe hat eine verblüffende Antwort.
Während der Hitzewelle wurden die öffentlichen Bäder geradezu gestürmt, doch auf der Suche nach Abkühlung gab es auch durchaus hitzige Konflikte – wie zum Beispiel in Laakirchen. Dort warf eine ehrenamtliche Wasserretterin – wie von uns berichtet – quasi das Handtuch. Als sie sich um einen verletzten Badegast kümmerte und deswegen Sprungturm und Wasserrutsche absperrte, um freie Hand zu haben, wurde Frau Anna beschimpft, beleidigt und respektlos behandelt.
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