Zu schief! Kindergarten-Wiese fehlt Genehmigung

„Das ist ein Vorzeigeprojekt geworden, allerdings mit einem richtigen Wermutstropfen“, meint Wilfried Rogler mit einem verschmitzten Lächeln. Er ist der langjährige Sprecher der Initiative „Bürger für Gneis“, bekam den Bau der Siedlung „Gnice“ von Anfang mit. Zwischen Berchtesgadener Straße und Dossenweg in Salzburg-Gneis entstanden 17 Gebäude mit 258 Wohnungen. Gut 700 Leute werden dort nach und nach einziehen. Der Protest der Anrainer war anfangs groß, die Bürgerinitiative um Rogler von Anfang an mit dabei. „Umso schöner, wie toll alles umgesetzt worden ist“, sagt er. Wo also ortet der Pensionist einen „Wermutstropfen“?