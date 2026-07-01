Mehrwertsteuersenkung? „Bringt kaum Entlastung!“

Der Einkauf soll jetzt günstiger werden: Seit 1. Juli gilt für viele Lebensmittel nur noch 4,9 statt zehn Prozent Mehrwertsteuer. Je nach Supermarktkette werden dadurch zwischen 4000 und 16.000 Artikel günstiger. krone.tv hat sich vor Supermärkten umgehört. Das Fazit vieler: „Bringt kaum Entlastung.“