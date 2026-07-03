„Team Vorarlberg“ will erneut um Trikots mitfahren

Extrem breit aufgestelltes Team

Klar ist für Kofler, dass der 33-jährige Schweizer, der heuer bereits die Tour of Malopolska gewinnen konnte, nur dann beim Start der Tour of Austria am 8. Juli dabei sein wird, wenn er wirklich fit ist. „Für uns macht es keinen Sinn angeschlagene Leute ins Rennen zu schicken“, unterstreicht der 54-Jährige. „Wir haben in diesem Jahr zum Glück eine sehr starke und breit aufgestellte Mannschaft, in der bereits fünf, sechs Fahrer Rennen gewinnen konnten. Also selbst dann, wenn Colin nicht fit werden sollte, rückt eine starke Option nach.“