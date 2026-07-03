Häftling wurde Schlagader beinahe aufgeschlitzt

Die Hitze ließ die Wogen offenbar ordentlich übergehen: Zwei Häftlinge gerieten kürzlich in ihrem Haftraum aneinander. Einer versuchte, seinem Kontrahenten mit einem Rasierer die Halsschlagader aufzuschlitzen. Doch die Gegenwehr fiel heftig aus.
Die jüngste Hitzewelle hat offenbar auch in der Grazer Karlau die Gemüter der Häftlinge ordentlich zum Kochen gebracht. Wie die „Steirerkrone“ erfahren hat, eskalierte kürzlich die Lage in einem Mehrmannhaftraum völlig: Aus derzeit noch unbekannten Gründen attackierte ein 24-Jähriger seinen gleichaltrigen Haftraumkollegen mit einem Einwegrasierer. Damit soll er versucht haben, seinem Kontrahenten die Halsschlagader aufzuschlitzen.
Dieser Plan ging allerdings komplett nach hinten los, denn das Opfer wehrte sich im wahrsten Sinne mit Händen und Füßen, versetzte dem Angreifer heftige Tritte und Schläge ins Gesicht, sodass auch dieser schwere Verletzungen erlitt. „Beide Beschuldigte werden daher auch als Opfer geführt“, sagt Polizei-Sprecher Sabri Yorgun zur „Steirerkrone“. „Es wird nun wegen versuchten Mordes und wegen absichtlich schwerer Körperverletzung ermittelt“, bestätigt auch Christian Kroschl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz, den Vorfall.
Die Staatsanwaltschaft Graz hat in diesem Fall Ermittlungen wegen versuchten Mordes und wegen absichtlich schwerer Körperverletzung Ermittlungen eingeleitet.
Christian Kroschl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz
Es ist der zweite öffentlich bekannt gewordene Mordversuch in wenigen Monaten in dieser steirischen Justizanstalt: Wie die „Steirerkrone“ bereits berichtet hat, stach am 29. März ein psychisch beeinträchtigter Insasse mit einer Rasierklinge auf den Hals eines im Bett liegenden Häftlings ein. Dieser überlebte mit viel Glück, da weitere Gefangene hochschreckten und den Angreifer vom Opfer zerrten. Der Verletzte wurde per Notarzt ins Spital gebracht. Auch in diesem Fall ermitteln die Behörden.
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