Häftling wurde Schlagader beinahe aufgeschlitzt

Es ist der zweite öffentlich bekannt gewordene Mordversuch in wenigen Monaten in dieser steirischen Justizanstalt: Wie die „Steirerkrone“ bereits berichtet hat, stach am 29. März ein psychisch beeinträchtigter Insasse mit einer Rasierklinge auf den Hals eines im Bett liegenden Häftlings ein. Dieser überlebte mit viel Glück, da weitere Gefangene hochschreckten und den Angreifer vom Opfer zerrten. Der Verletzte wurde per Notarzt ins Spital gebracht. Auch in diesem Fall ermitteln die Behörden.