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Rad-Stars im Vergleich

Warum ER der „kompletteste Fahrer seit Merckx“ ist

Sport
03.07.2026 06:30
Tadej Pogacar möchte zum fünften Mal das Gelbe Trikot bei der Tour de France gewinnen.
Tadej Pogacar möchte zum fünften Mal das Gelbe Trikot bei der Tour de France gewinnen.(Bild: AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT)
Porträt von Norbert Niederacher
Von Norbert Niederacher

Die Radwelt zählt die Tage. Titelverteidiger Tadej Pogacar und Herausforderer Jonas Vingegaard liefern sich ab Samstag über 3333 Kilometer ein Duell um das begehrteste Trikot der Welt. Der Bullen-Sportdirektor Christian Pömer analysiert für die „Krone“ vor dem Start in Barcelona das Super-Duo.

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184 Fahrer in 23 Teams gehen diesen Samstag in Barcelona bei der Tour de France an den Start. Wie „Bulle“ Pömer das Super-Duo Pogacar/Vingegaard einschätzt? Hier seine detaillierte Analyse ...

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