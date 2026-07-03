Warum ER der „kompletteste Fahrer seit Merckx“ ist

Die Radwelt zählt die Tage. Titelverteidiger Tadej Pogacar und Herausforderer Jonas Vingegaard liefern sich ab Samstag über 3333 Kilometer ein Duell um das begehrteste Trikot der Welt. Der Bullen-Sportdirektor Christian Pömer analysiert für die „Krone“ vor dem Start in Barcelona das Super-Duo.