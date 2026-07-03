Mehr Aus- als Inländer an unseren Universitäten

„Das liegt einerseits daran, dass es bei uns keine Studiengebühren gibt, und andererseits daran, dass der Zugang zu den Studiengängen in Österreich leichter ist als beispielsweise in Deutschland, wo der Numerus clausus gilt“, meint Carmen Treml von der Agenda Austria. Man müsse deshalb über moderate Studiengebühren nachdenken, dann würde auch bei Langzeitstudierenden und Studienwechslern ein Bewusstsein für die Kosten ihrer Ausbildung entstehen. „Die Gebühren sollten natürlich nicht horrend hoch sein, damit trotzdem noch alle Zugang zu Bildung an den Unis haben“, so Treml. Das würde die Hochschulen auch finanziell entlasten und Spielräume schaffen.