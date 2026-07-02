Hospiz St. Christoph: Ermittlungen eingestellt

Hintergrund dürften Verzögerungen bei der Sanierung des Hotels sein, welche bei Investoren auf Unverständnis gestoßen waren. In der Einstellungsbegründung der StA Graz heiß es dazu salopp, es sei „der allgemeinen Lebenserfahrung zuzurechnen, dass es bei Bauarbeiten zu Verzögerungen kommen kann“.