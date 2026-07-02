Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Immo-Gigant Soravia

Hospiz St. Christoph: Ermittlungen eingestellt

Wirtschaft
02.07.2026 20:36
Das malerische St. Christoph am Arlberg ist bei Wintersportlern beliebt.
Das malerische St. Christoph am Arlberg ist bei Wintersportlern beliebt.(Bild: borisbelenky - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Gegen den Wiener Immobilienkonzern Soravia war wegen des Verdachts auf Betrug und Untreue ermittelt worden. Im Fokus stand hier ein Projekt der Firma in St. Christoph am Arlberg. Nun wurden die Ermittlungen eingestellt.  

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Vorwurf lautete auf den Abzug von Geldern aus der Betreiberfirma des „Hospiz am Arlberg“ in St. Christoph in Tirol, welches Soravia seit einigen Jahren zur Gänze gehört. 

Soravia hatte die Vorwürfe stets bestritten. Nun bestätigte die ermittelnde Staatsanwaltschaft Graz gegenüber der „Presse“, dass sich kein Anfangsverdacht erhärtet hatte. 

Lesen Sie auch:
Die Soravia-Gruppe nimmt einen weiteren Anlauf zur Errichtung des Seeviertels am Traunseeufer.
Wohl letzter Anlauf
Investoren ändern die Pläne für das Seeviertel
03.03.2026

Hintergrund dürften Verzögerungen bei der Sanierung des Hotels sein, welche bei Investoren auf Unverständnis gestoßen waren. In der Einstellungsbegründung der StA Graz heiß es dazu salopp, es sei „der allgemeinen Lebenserfahrung zuzurechnen, dass es bei Bauarbeiten zu Verzögerungen kommen kann“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
02.07.2026 20:36
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

krone.tv fragt nach
Sieg gegen Spanien heute? „I siach‘ schwoarz … “
Die Stadt Kostjantyniwka in der Ostukraine ist seit Monaten heftig umkämpft. Für minimale ...
Blutzoll an der Front
Putin opfert 70.000 Soldaten für ein Fünftel Wiens
KI-Ethikerin fordert:
„Brauchen gesellschaftlichen digitalen Entzug!“
krone.tv fragt nach
Mehrwertsteuersenkung? „Bringt kaum Entlastung!“
Klimageräte & Co
Stromtarif wechseln: E-Control verrät Top-Monat
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
144.853 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Ausland
Everest-Leiche nach 30 Jahren identifiziert
141.109 mal gelesen
Die genaue Identität des Opfers mit den grünen Stiefeln war lange unklar – nun brachte eine ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Presse: „Deutschland ist nicht mehr Deutschland“
113.093 mal gelesen
Wer den Schaden hat ... Deutschlands Nationalteam wird jetzt auch noch von der internationalen ...
Burgenland
Norbert Hofers „Alko-Fehler“ zieht weite Kreise
1546 mal kommentiert
Hofer will im Landtag bleiben – der Ruf nach Konsequenzen wird im Landhaus in Eisenstadt ...
Österreich
Gruppenfoto konservativer Schüler schockiert
990 mal kommentiert
Gruppenbild mit eindeutig rechtsextremem Gruß
Österreich
Junge Gewerkschafter tourten zur Flüchtlingsroute
826 mal kommentiert
Meistens stehen bei der Gewerkschaft die Anliegen der Arbeitnehmer im Fokus. Doch eine Reise zur ...
Mehr Wirtschaft
Immo-Gigant Soravia
Hospiz St. Christoph: Ermittlungen eingestellt
Offener Brief
Kleine Firmen „kommen bei Budget unter die Räder“
Bitteres Aus
Diese Pralinen wird es bald nicht mehr geben
Bonussystem neu
VW setzt Sparkurs nun auch in der Chefetage fort
Wie Trump es wünscht:
OpenAI will der US-Regierung Anteile übertragen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf