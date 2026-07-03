Was Hubertus von Hohenlohe Agnes Husslein vorsang

Prinz, Skirennläufer, Fotograf – und jetzt wieder Musiker: Hubertus von Hohenlohe überrascht mit seinem neuen Song „Landpartie“. Inspiriert vom Waldviertel besingt er darin die Flucht aus dem Großstadtdschungel. Die Idee dazu kam ihm ausgerechnet im Auto – auf dem Weg zur Rosenburg.
Sein Name strotzt nur so vor Adel und Tradition. Hubertus von Hohenlohe fühlt sich jedoch längst nicht nur in der feinen Gesellschaft zu Hause. Ob auf olympischen Skipisten, hinter der Kamera oder am Mikrofon – der Prinz ist für so manche Überraschung gut.
Mit seinem neuen Song „Landpartie“, den er unter dem Projektnamen „Zaungast feat. Hubertus“ veröffentlicht, tauscht er Großstadttrubel gegen Wiesen, Wälder und frische Landluft. „Ich schaue der Gesellschaft immer ein bisschen zu und schreibe darüber, was sie gerade so vorhat“, erklärt er den Namen des Projekts.
Die Idee zum Lied kam ihm bei gemeinsamen Fahrten mit Kulturmanagerin Agnes Husslein zur Rosenburg. „Irgendwann habe ich sie dann aus dem Auto angerufen und gesagt: Wir machen eine Landpartie“, erzählt er lachend. Inspiriert habe ihn dabei vor allem das Waldviertel. „Ich habe gesehen, wie schön das Land ist, wie gut die Luft ist und wie gut auch die Produkte sind.“
Für den Musikclip ging es vom Wiener Prater mit einer Corvette hinaus aufs Land, wo die Reise bei einem Picknick auf der Rosenburg endet. „Es ist ein Sehnsuchtslied, dass man irgendwie der Stadt entkommt“, erklärt Hohenlohe. Und das kommt offenbar gut an: Elf Tage lang führte die Nummer die Amazon-Charts in der gesamten DACH-Region an. Ab Samstag ist das Video auf Hubertus’ Kanal zu sehen.
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