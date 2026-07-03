Was Hubertus von Hohenlohe Agnes Husslein vorsang

Die Idee zum Lied kam ihm bei gemeinsamen Fahrten mit Kulturmanagerin Agnes Husslein zur Rosenburg. „Irgendwann habe ich sie dann aus dem Auto angerufen und gesagt: Wir machen eine Landpartie“, erzählt er lachend. Inspiriert habe ihn dabei vor allem das Waldviertel. „Ich habe gesehen, wie schön das Land ist, wie gut die Luft ist und wie gut auch die Produkte sind.“